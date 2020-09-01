"Аталанта" отпустила защитника в "Лестер" и уже нашла ему замену

Теги аталантарик карсдорптимоти кастаньлестер ситирома

"Аталанта" отпустила защитника в "Лестер" и уже нашла ему замену

"Аталанта" отпустила защитника Тимоти Кастаня в "Лестер".

"Сделка по переходу Кастаня в "Лестер" готова. На его замену "Аталанта" возьмет защитника "Ромы" Рика Карсдорпа", - сообщил журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что трансферная стоимость Кастаня оценивается в 18 миллионов евро, а Карсдорпа - 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Кастань провел 33 матча, забил два гола и отдал три ассиста. Карсдорп провел сезон в аренде "Фейеноорде", где провел 22 игры, в которых отметился двумя голами и пятью голевыми передачами.

Читайте также: "Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" дозаявил Селихова на этот сезон

"Спартак" дозаявил Селихова на этот сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов