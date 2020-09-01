"Аталанта" отпустила защитника в "Лестер" и уже нашла ему замену

"Аталанта" отпустила защитника Тимоти Кастаня в "Лестер".

"Сделка по переходу Кастаня в "Лестер" готова. На его замену "Аталанта" возьмет защитника "Ромы" Рика Карсдорпа", - сообщил журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что трансферная стоимость Кастаня оценивается в 18 миллионов евро, а Карсдорпа - 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Кастань провел 33 матча, забил два гола и отдал три ассиста. Карсдорп провел сезон в аренде "Фейеноорде", где провел 22 игры, в которых отметился двумя голами и пятью голевыми передачами.

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