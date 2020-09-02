Месси согласовал с "Манчестер Сити" контракт на 700 миллионов евро

Теги манчестер ситибарселоналионель месси

Месси согласовал с "Манчестер Сити" контракт на 700 миллионов евро

"Манчестер Сити" и капитан "Барселоны" Лионель Месси достигли договоренности об условиях личного соглашения.

Как сообщает Daily Record, 33-летний аргентинец согласовал с "горожанами" контракт на пять лет на общую сумму 700 миллионов евро.

Отмечается, что игроку в качестве частичной оплаты была предложена доля в компании City Football Group, управляющей "Манчестер Сити". Однако из-за сложностей определения стоимости компании, Месси, скорее всего, захочет получить вознаграждение деньгами.

Напомним, что Месси хочет расторгнуть контракт с "Барсой", который действует до лета 2021 года. При этом клуб настаивает на выплате отступных в размере 700 миллионов евро.

Читайте также: Гвардиола дал Месси неожиданный совет по его будущему. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 сентября

Главные новости дня: 1 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов