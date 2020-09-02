Месси согласовал с "Манчестер Сити" контракт на 700 миллионов евро

"Манчестер Сити" и капитан "Барселоны" Лионель Месси достигли договоренности об условиях личного соглашения.

Как сообщает Daily Record, 33-летний аргентинец согласовал с "горожанами" контракт на пять лет на общую сумму 700 миллионов евро.

Отмечается, что игроку в качестве частичной оплаты была предложена доля в компании City Football Group, управляющей "Манчестер Сити". Однако из-за сложностей определения стоимости компании, Месси, скорее всего, захочет получить вознаграждение деньгами.

Напомним, что Месси хочет расторгнуть контракт с "Барсой", который действует до лета 2021 года. При этом клуб настаивает на выплате отступных в размере 700 миллионов евро.

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