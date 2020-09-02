Журналист: "Месси совершает величайшее предательство в истории футбола"

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Журналист: "Месси совершает величайшее предательство в истории футбола"

Испанский журналист Эду Агирре раскритиковал капитана "Барселоны" Лионеля Месси за намерения покинуть клуб.

"Я думаю, что Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Фанаты "Барсы" такого не заслуживают, однако Месси бросает их. Ему пришло время созвать пресс-конференцию и заявить: "Учитывая то, что этот клуб значит для меня, я остаюсь".

Месси бежит с тонущего корабля. Однако он не должен уходить прямо сейчас", - приводит слова Агирре Marca.

Напомним, что Месси желает продолжить карьеру в "Манчестер Сити", при этом он хочет покинуть каталонцев свободным агентом.

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Комментарии

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lesnovsky

Ага... Ему еще надо было лет 10 подаждать, пока придет вменяемый президент, с вменяемой трансферной политикой.... Агирре, ты или идиот или фан псреала... Скорее всего и то, и другое....

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Карлыч69
Карлыч69

Не ной! Барселона перевезла всю нищебродскую семейку Месси в Барселону, оплатила ему лечение, платила не малые деньги ему в карман. Оплачивала его налоги в Испании и сделала Месси чуть ли не долларовым миллиардером. В таких ситуациях всегда видно человеческое лицо. Не понимаю почему еще не жгут футболки его. Человеку явно же наплевать на клуб и болельщиков. Мужик с яйцами уже давно бы выступил с речью. после которой отпали бы все вопросы. А этот нытик качельки качает. Как бы не хаяли Бартомеу - но вот эта 10 должна давно получить под зад. Пускай сидит в клубе и валит через год нафиг.

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