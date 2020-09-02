Асенсио снова повредил колено

Вингер "Реала" Марко Асенсио повредил колено в расположении сборной Испании.

По сведениям Marca, у игрока обнаружили отек колена, которое было прооперировано прошлым летом. Футболист покинул расположение сборной и через несколько дней пройдет медобследование.

Напомним, что в июле 2019 года Асенсио получил разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена, из-за чего выбыл на 11 месяцев.

3 сентября сборная Испании встретится с Германией, а 6 сентября - с Украиной.

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