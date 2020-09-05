"Вулверхэмптон" совершил рекордный трансфер в истории клуба

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"Вулверхэмптон" совершил рекордный трансфер в истории клуба

Форвард "Порту" Фабиу Силва стал игроком "Вулверхэмптона".

Стоимость трансфера не называется, однако заявили, что это рекордный трансфер в истории клуба. Предположительно, "волки" заплатили за 18-летнего португальца 40 миллионов евро. Контракт футболиста будет действовать до 2025 года.

Фабиу Силва является воспитанником "Порту". За основную команду "драконов" он провел 20 игр, забил два гола и отдал один ассист.

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