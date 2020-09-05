"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро с продажи четырех футболистов

Теги реал мадридгарет бэйлсерхио регилонборха майоральмариано диас

"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро с продажи четырех футболистов

"Реал" намерен избавиться от нескольких футболистов, чтобы поправить свое финансовое положение.

По сведениям AS, "сливочные" хотят заработать порядка 100 миллионов евро с продажи Серхио Регилона, Мариано Диаса, Борха Майораля и Гарета Бэйла.

Кроме того, "Реал" готов продать Лукаса Васкеса, если поступит выгодное предложение.

Напомним, что в минувшем сезоне "Реал" стал победителем Примеры.

Читайте также: "Реал" может снова пойти на сокращение зарплат игроков и тренеров. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций

Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов