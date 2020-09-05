"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро с продажи четырех футболистов

"Реал" намерен избавиться от нескольких футболистов, чтобы поправить свое финансовое положение.

По сведениям AS, "сливочные" хотят заработать порядка 100 миллионов евро с продажи Серхио Регилона, Мариано Диаса, Борха Майораля и Гарета Бэйла.

Кроме того, "Реал" готов продать Лукаса Васкеса, если поступит выгодное предложение.

Напомним, что в минувшем сезоне "Реал" стал победителем Примеры.

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