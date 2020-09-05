Полиция задержала семерых фанатов "Локомотива" за драку с фанатами "Зенита"

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Полиция задержала семерых фанатов "Локомотива" за драку с фанатами "Зенита"

Стало известно о задержании семерых фанатов "Локомотва".

Сообщается, что их обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") за нападение на болельщиков "Зенита" в одной из хинкальных города Москвы в конце августа.

Отмечается, что среди задержанных есть известный болельщик "Локомотива" и экс-сотрудник клуба Алексей Ерунов.

Напомним, что Ерунову было запрещено посещать игры ЧМ-2018, который проходил в России.

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