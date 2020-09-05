Луис Энрике высказался о решении Месси остаться в "Барселоне"

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о том, что Лионель Месси решил остаться в "Барселоне".

"Очень деликатная тема. Клубы важнее отдельных личностей. "Барса" была основана в 1899 году и является одним из лучших клубов в мире, который всегда выигрывал трофеи. Понятно, что у них были замечательные отношения.

Месси заставил "Барсу" расти экспоненциально. Хотелось бы, чтобы так было и дальше. Рано или поздно он покинет клуб. Обе стороны должны быть благодарны друг другу. Было бы хорошо, если бы все происходило дружелюбнее.

"Барса" продолжит выигрывать трофеи без Месси. То же касается и Лео, он будет оставаться в прекрасной форме еще много лет, если все же уйдет", - приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

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