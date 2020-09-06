Главные новости дня: 5 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 сентября.

Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции.

Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций.

Отменённый матч Лиги Наций Чехия - Шотландия состоится, несмотря на вспышку коронавируса.

"Арсенал" повторно арендовал Дани Себальоса.

"Эвертон" объявил о трансфере хавбека "Наполи".

ПСЖ выкупил вратаря "Севильи".

Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Мемфиса Депая.

"Реал" может снова пойти на сокращение зарплат игроков и тренеров.

Криштиану Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы.

Стала известна дата возвращения Лионеля Месси к тренировкам с "Барселоной".

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