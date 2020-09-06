Главные новости дня: 5 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 сентября.
Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции.
Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций.
Отменённый матч Лиги Наций Чехия - Шотландия состоится, несмотря на вспышку коронавируса.
"Арсенал" повторно арендовал Дани Себальоса.
"Эвертон" объявил о трансфере хавбека "Наполи".
ПСЖ выкупил вратаря "Севильи".
Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Мемфиса Депая.
"Реал" может снова пойти на сокращение зарплат игроков и тренеров.
Криштиану Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы.
Стала известна дата возвращения Лионеля Месси к тренировкам с "Барселоной".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро с продажи четырех футболистов
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Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций
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Стала известна дата возвращения Месси к тренировкам с "Барселоной"
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Подруга Федуна рассказала, как убедила владельца "Спартака" купить Ларссона
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Мутко рассказал, что Путин спросил у него после поражения России от Португалии со счётом 1:7
Лента новостей
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Главные новости дня: 5 сентября
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Погба желает вернуться в "Ювентус"
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Цорн оценил свою работу в "Спартаке"
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Суарес и Видаль тренировались отдельно от общей группы "Барселоны"
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"Ювентус" может вернуть Морату
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Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции
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Агент Вейналдума практически договорился о переходе футболиста в "Барселону"
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Экс-президент "Спартака": "Будет забавно, если Салихова добьется большего, чем Федун"
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Луис Энрике высказался о решении Месси остаться в "Барселоне"
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"Сочи" близок к подписанию экс-игрока "Динамо"
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Полиция задержала семерых фанатов "Локомотива" за драку с фанатами "Зенита"
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Лаутаро Мартинес испугался корову во время её доения
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"Химки" и сборная России U19 Кержакова забили по пять голов в товарищеском матче
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"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро с продажи четырех футболистов
-
Канчельскис сообщил о поражении легких из-за коронавируса
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Подруга Федуна сравнила работу Цорна и Газизова
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Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций
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"Вулверхэмптон" совершил рекордный трансфер в истории клуба
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Ибишевич не будет получать зарплату в "Шальке"
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Хаверц провел первую тренировку в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18