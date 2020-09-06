Главные новости дня: 5 сентября

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Главные новости дня: 5 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 сентября.

Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции.

Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций.

Отменённый матч Лиги Наций Чехия - Шотландия состоится, несмотря на вспышку коронавируса.

"Арсенал" повторно арендовал Дани Себальоса.

"Эвертон" объявил о трансфере хавбека "Наполи".

ПСЖ выкупил вратаря "Севильи".

Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Мемфиса Депая.

"Реал" может снова пойти на сокращение зарплат игроков и тренеров.

Криштиану Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы.

Стала известна дата возвращения Лионеля Месси к тренировкам с "Барселоной".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции

Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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