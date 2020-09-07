Беларусь обыграла Казахстан в матче Лиги наций

Сборная Беларуси обыграла Казахстан в матче 2-го тура Лиги наций.

Казахстан - Беларусь - 2:1

Голы: Бородачев, 53 - 0:1, Аимбетов, 62 - 1:1, Лисакович, 86 - 2:1

Беларусь набрала 3 очка и занимает 2-е место в таблице группы 4. В активе Казахстана 3 очка и 3 строчка.

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