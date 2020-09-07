Беларусь обыграла Казахстан в матче Лиги наций

Теги казахстанбеларусь

Беларусь обыграла Казахстан в матче Лиги наций

Сборная Беларуси обыграла Казахстан в матче 2-го тура Лиги наций.

Казахстан - Беларусь - 2:1

Голы: Бородачев, 53 - 0:1, Аимбетов, 62 - 1:1, Лисакович, 86 - 2:1

Беларусь набрала 3 очка и занимает 2-е место в таблице группы 4. В активе Казахстана 3 очка и 3 строчка.

А еще: Лига Наций 2020/21: Украина переиграла Швейцарию, Испания вырвала ничью у Германии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Арбитр скандального матча "Спартак" - "Сочи" получил новое назначение

Арбитр скандального матча "Спартак" - "Сочи" получил новое назначение

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов