"Реал" готов платить половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб
"Реал" хочет избавиться от нападающего Гарета Бэйла.
По сведениям The Telegraph, мадридский клуб готов платить половину зарплаты валлийца в случае его перехода в другой клуб. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют клуба АПЛ, в частности "Тоттенхэм".
В минувшем сезоне Бэйл провел на поле 1261 минуту. На его счету три гола и два ассиста в 20 играх.
Контракт 31-летнего футболиста с клубом действует до лета 2022 года.
Читайте также: Бэйл не исключил свой уход из "Реала". | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" принял окончательное решение избавиться от Бэйла
-
"Барселона" хочет купить Бельерина
-
"Барселона" готова заплатить 15 млн евро за защитника "Ман Сити" Гарсию
-
Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Депаем
-
Стало известно, сколько "Байер" может получить за трансфер Хаверца в "Челси"
Лента новостей
-
Жуниньо советует "Лиону" подписать Пакету
-
Мората не собирается покидать "Атлетико"
-
Хавбек "Спартака" перейдет в "Уфу" или "Химки"
-
Озил потроллил "Тоттенхэм"
-
Кокорин до перехода в "Спартак" мог оказаться в "Фиорентине"
-
"Спартак" показал, как проходит подготовка к дерби против ЦСКА
-
"Реал" готов платить половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб
-
Моуринью потроллил "Манчестер Сити" из-за несостоявшегося перехода Месси
-
Луис Суарес может не перейти в "Ювентус"
-
"Реал" принял окончательное решение избавиться от Бэйла
-
Озил назвал свою команду мечты. В нее вошли Роналду и Касорла
-
Иван Перишич покинул "Баварию"
-
Вагнер Лав оценил вероятность своего перехода в "Спартак"
-
Антуан Гризманн высказался о своем будущем
-
"Арсенал" вступил в борьбу за голкипера ПСЖ
-
Вагнер Лав признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе
-
В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Влашичу
-
"Барселона" хочет купить Бельерина
-
Давид Алаба готов покинуть "Баварию"
-
"Фиорентина" увеличила предложение по трансферу Лукаса Торрейры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14