"Реал" готов платить половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб

"Реал" хочет избавиться от нападающего Гарета Бэйла.

По сведениям The Telegraph, мадридский клуб готов платить половину зарплаты валлийца в случае его перехода в другой клуб. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют клуба АПЛ, в частности "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне Бэйл провел на поле 1261 минуту. На его счету три гола и два ассиста в 20 играх.

Контракт 31-летнего футболиста с клубом действует до лета 2022 года.

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