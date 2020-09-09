Стало известно, при каких условиях ЦСКА мог отпустить Влашича в "Зенит"

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Стало известно, при каких условиях ЦСКА мог отпустить Влашича в "Зенит"

Появились новые подробности переговоров "Зенита" и ЦСКА по хавбеку Николе Влашичу.

Как сообщает "Чемпионат", посредником в переговорах выступал защитник "Зенита" Деян Ловрен. Однако ЦСКА уговорил игрока остаться в клубе.

При этом отмечается, что ЦСКА мог отпустить Влашича, если бы "Зенит" предложил более 30 миллионов евро вместо 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагал Влашичу зарплату в 4,5 миллиона евро в год.

Читайте также: В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к Влашичу. | http://soccernews.ru
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