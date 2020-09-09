Наингголан не покинет "Интер"

Хавбек "Интера" Раджа Наингголан, скорее всего, останется в клубе.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "нерадзурри" не ведет переговоров ни с "Кальяри", ни с "Галатасараем".

Кроме того, президент "Кальяри" подтвердил желание "Интера" сохранить Наингголана в команде на следующий сезон.

В минувшем сезоне игрока на правах аренды выступал за "Кальяри". На его счету 6 голов и 7 ассистов в 29 играх.

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