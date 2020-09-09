"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Санчо требуемую сумму

"Манчестер Юнайтед" активизировался в переговорах по трансферу вингера дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

Как сообщает ESPN, "красные дьяволы" готовы выложить за игрока требуемые 120 миллионов евро. Однако "МЮ" рассчитывает, чтобы эта сумма достигалась с учетом бонусов и была разбита на несколько платежей.

Ранее сообщалось, что "МЮ" уже согласовал с Санчо условия личного соглашения.

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