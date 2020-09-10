Два новичка "Челси" не помогут клубу в первом туре АПЛ

Новички "Челси" Бен Чилуэлл и Хаким Зиеш пропустят игру первого тура АПЛ против "Брайтона".

По сведениям 101greatgoals.com, оба футболиста не сыграют из-за полученных повреждений.

Напомним, что "Челси" приобрел Чилуэлла у "Лестера" за 55 миллионов евро, а Зиеша - у "Аякса" за 40 миллионов евро.

Поединок с "Брайтоном" запланирован на 14 сентября.

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