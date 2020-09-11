Агент Весино предлагал футболиста "Зениту"

Теги интер миланматиас весинозенит санкт-петербург

Агент Весино предлагал футболиста "Зениту"

"Интер" намерен расстаться с хавбеком Матиасом Весино.

Как сообщает FC Inrer News, агент футболиста предлагал услуги уругвайца "Зениту".

Отмечается, что питерский клуб, вероятно, откажется от трансфера, так как нуждается в хавбеке более атакующего плана. При этом сам игрок желает перебраться в Англию или Испанию.

Трансферная стоимость Весино оценивается в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Весино три гола и два ассиста в 25 играх.

Читайте также: "Зенит" интересуется хавбеком "Удинезе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол

"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов