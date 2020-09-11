Агент Весино предлагал футболиста "Зениту"

"Интер" намерен расстаться с хавбеком Матиасом Весино.

Как сообщает FC Inrer News, агент футболиста предлагал услуги уругвайца "Зениту".

Отмечается, что питерский клуб, вероятно, откажется от трансфера, так как нуждается в хавбеке более атакующего плана. При этом сам игрок желает перебраться в Англию или Испанию.

Трансферная стоимость Весино оценивается в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Весино три гола и два ассиста в 25 играх.

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