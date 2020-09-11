"Спартак" узнал соперника по Кубку России

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"Спартак" узнал соперника по Кубку России

РПЛ представила календарь первого тура элитного группового раунда Кубка России.

15 сентября

"Химки" - "Зенит" Иркутск

16 сентября

"Спартак" - "Родина"

"Уфа" - "Ленинградец"

"Сочи" - "Звезда"

"Рубин" - "Черноморец"

17 сентября

"Ахмат" - "Знамя"

23 сентября

"Ротор" - "Динамо" Ставрополь

"Арсенал" - "Салют"

Напомним, что в элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам групповой стадии 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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