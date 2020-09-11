"Спартак" узнал соперника по Кубку России
РПЛ представила календарь первого тура элитного группового раунда Кубка России.
15 сентября
"Химки" - "Зенит" Иркутск
16 сентября
"Спартак" - "Родина"
"Уфа" - "Ленинградец"
"Сочи" - "Звезда"
"Рубин" - "Черноморец"
17 сентября
"Ахмат" - "Знамя"
23 сентября
"Ротор" - "Динамо" Ставрополь
"Арсенал" - "Салют"
Напомним, что в элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам групповой стадии 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22