"Спартак" узнал соперника по Кубку России

РПЛ представила календарь первого тура элитного группового раунда Кубка России.

15 сентября

"Химки" - "Зенит" Иркутск

16 сентября

"Спартак" - "Родина"

"Уфа" - "Ленинградец"

"Сочи" - "Звезда"

"Рубин" - "Черноморец"

17 сентября

"Ахмат" - "Знамя"

23 сентября

"Ротор" - "Динамо" Ставрополь

"Арсенал" - "Салют"

Напомним, что в элитном раунде 30 команд разбиты на 10 групп, в каждой выступает по команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. По итогам групповой стадии 10 победителей выходят в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков.

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