Вратарь "Лиона" перешел в "Милан"

Теги милантрансферылиончиприан тэтэрушану

Вратарь "Лиона" перешел в "Милан"

Вратарь "Лиона" Чиприан Тэтэрушану продолжит карьеру в "Милане".

Как сообщает официальный сайт "Лиона", "россонери" заплатят за 34-летнего румына 500 тысяч евро.

"Лион" приобрел голкипера прошлым летом. За это время он провел 6 матчей и пропустил 7 голов.

Читайте также: "Милан" подтвердил аренду Тонали. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол

"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов