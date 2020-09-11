Вратарь "Лиона" перешел в "Милан"
Вратарь "Лиона" Чиприан Тэтэрушану продолжит карьеру в "Милане".
Как сообщает официальный сайт "Лиона", "россонери" заплатят за 34-летнего румына 500 тысяч евро.
"Лион" приобрел голкипера прошлым летом. За это время он провел 6 матчей и пропустил 7 голов.
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