Вратарь "Лиона" перешел в "Милан"

Вратарь "Лиона" Чиприан Тэтэрушану продолжит карьеру в "Милане".

Как сообщает официальный сайт "Лиона", "россонери" заплатят за 34-летнего румына 500 тысяч евро.

"Лион" приобрел голкипера прошлым летом. За это время он провел 6 матчей и пропустил 7 голов.

Читайте также: "Милан" подтвердил аренду Тонали. | http://soccernews.ru