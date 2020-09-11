Кубок Германии: "Айнтрахт" Брауншвейг выбил "Герту", "Майнц" разгромил "Хавельсе"

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Кубок Германии: "Айнтрахт" Брауншвейг выбил "Герту", "Майнц" разгромил "Хавельсе"

В рамках 1/32 финала Кубка Германии "Майнц" разгромил "Хавельсе", а "Айнтрахт" Брауншвейг одолел "Герту".

"Айнтрахт" Б - "Герта" 5:4

Голы: Кобылянски, 2 - 1:0, Миттельштедт (аг), 17 - 2:0, Лукебакио, 23 - 2:1, Матеус Кунья, 29 - 2:2, Кобылянски, 44 - 3:2, Пекарик, 65 - 3:3, Кобылянски, 66 - 4:3, Абдуллахи, 73 - 5:3, Лукебакио, 83 - 5:4


"Хафельсе" - "Майнц" 1:5

Голы: Плуме, 17 - 1:0, Матета, 57 - 1:1, Салаи, 77 - 1:2, Матета, 79 - 1:3, Квайсон, 86 - 1:4, Матета, 90 - 1:5

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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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