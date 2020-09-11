Кубок Германии: "Айнтрахт" Брауншвейг выбил "Герту", "Майнц" разгромил "Хавельсе"
В рамках 1/32 финала Кубка Германии "Майнц" разгромил "Хавельсе", а "Айнтрахт" Брауншвейг одолел "Герту".
"Айнтрахт" Б - "Герта" 5:4
Голы: Кобылянски, 2 - 1:0, Миттельштедт (аг), 17 - 2:0, Лукебакио, 23 - 2:1, Матеус Кунья, 29 - 2:2, Кобылянски, 44 - 3:2, Пекарик, 65 - 3:3, Кобылянски, 66 - 4:3, Абдуллахи, 73 - 5:3, Лукебакио, 83 - 5:4
"Хафельсе" - "Майнц" 1:5
Голы: Плуме, 17 - 1:0, Матета, 57 - 1:1, Салаи, 77 - 1:2, Матета, 79 - 1:3, Квайсон, 86 - 1:4, Матета, 90 - 1:5
Читайте также: Молодые испанские таланты массово мигрируют в другие чемпионаты: почему Ла Лига не способна удерживать своих воспитанников? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Креспо считает, что Месси не смог покинуть "Барселону" из-за своего отца
-
Ананидзе покинет "Ротор" из-за повреждения
-
Зинченко может уйти в "Наполи" в рамках сделки по Кулибали
-
Киевское "Динамо" отклонило предложение клуба Серии А по своему форварду
-
"Манчестер Юнайтед" хочет переманить у "Манчестер Сити" 17-летнего таланта
-
Бийол все-таки перейдет в "Ганновер"
-
"Челси" не намерен платить за Райса требуемую сумму
-
"Лион" сыграл вничью с "Бордо"
-
Кубок Германии: "Айнтрахт" Брауншвейг выбил "Герту", "Майнц" разгромил "Хавельсе"
-
"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол
-
Вратарь "Лиона" перешел в "Милан"
-
Ракицкий травмировался на тренировке "Зенита"
-
Кононов высказался о слухах о своем уходе из "Риги"
-
"Спартак" узнал соперника по Кубку России
-
1
Куман оценил первые недели работы в "Барселоне"
-
Агент Весино предлагал футболиста "Зениту"
-
ЦСКА нацелился на форварда "Сантоса"
-
"Челси" договорился по трансферу голкипера "Ренна"
-
"Зенит" интересуется хавбеком "Удинезе"
-
Киевское "Динамо" потеряло первые очки при Луческу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20