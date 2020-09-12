"Манчестер Юнайтед" хочет переманить у "Манчестер Сити" 17-летнего таланта
Форвард Чарли Макнил может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
17-летний футболист отказался продлевать соглашение с "Манчестер Сити". Однако клубам, согласно правилам, все равно нужно согласовать компенсацию.
Как сообщает Goal.com, "МЮ" заплатит за игрока 810 тысяч евро, но сумма может вырасти 1,45 миллиона евро за счет бонусов. Кроме того, "горожане" получат процент от возможной перепродажи.
Отметим, что Макнил забил более 600 голов на юношеском уровне. Он был воспитанником "МЮ", однако в 2014 году перебрался в "Сити".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18