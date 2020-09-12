Футболисты "Спартака" поздравили Тедеско с днем рождения

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Футболисты "Спартака" поздравили Тедеско с днем рождения

Сегодня, 12 сентября, наставнику "Спартака" Доменико Тедеско исполнилось 35 лет.

Футболисты "красно-белых" поздравили тренера на тренировке.

Завтра, 13 сентября, "Спартак" ожидает дерби против ЦСКА. Напомним, что после 6 туров "Спартак" лидирует в РПЛ, опережая "Зенит" на одно очко.

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