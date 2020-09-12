"Барселона" готова арендовать Бельерина или рассмотреть вариант с обменом

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"Барселона" готова арендовать Бельерина или рассмотреть вариант с обменом

"Барселона" ищет варианты трансфера правого защитника "Арсенала" Эктора Бельерина.

Как сообщает Marca, из-за финансового кризиса каталонцы могут позволить себе только аренду футболиста или обмен на другого игрока с небольшой доплатой.

Напомним, что трансферная стоимость Бельерина оценивается в 32 миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету испанца один гол и один ассист в 23 играх.

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