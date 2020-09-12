Бэйл занимается вне общей группы

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Бэйл занимается вне общей группы

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл вскоре может покинуть клуб.

По сведениям Sky Sports, валлиец на тренировках занимается отдельно от общей группы.

Ранее ходили слухи, что Бэйл может вернуться в АПЛ, где им интересуется "Тоттенхэм". "Реал" в свою очередь не будет препятствовать уходу футболиста.

В прошлом сезоне Бэйл провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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