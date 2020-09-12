Бэйл занимается вне общей группы
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл вскоре может покинуть клуб.
По сведениям Sky Sports, валлиец на тренировках занимается отдельно от общей группы.
Ранее ходили слухи, что Бэйл может вернуться в АПЛ, где им интересуется "Тоттенхэм". "Реал" в свою очередь не будет препятствовать уходу футболиста.
В прошлом сезоне Бэйл провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.
Читайте также: "Реал" готов платить половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Сочи" переиграл "Ахмат" и возглавил РПЛ
-
Салах повторил достижение Шерингема
-
"Арсенал" договорился о продаже голкипера Мартинеса в "Астон Виллу"
-
Матч "Ротор" - "Краснодар" состоится, несмотря на вспышку коронавируса в волгоградском клубе
-
"Монпелье" обыграл "Ниццу" в матче Лиги 1
-
Стала известна дата возвращения Ибрагимовича в строй
-
"Валенсия" просит агента Черышева найти игроку новый клуб
-
Бэйл занимается вне общей группы
-
"Кристал Пэлас" переиграл "Саутгемптон" в 1-м туре АПЛ
-
Матч-открытие Примеры завершился нулевой ничьей
-
"РБ Лейпциг", "Айнтрахт" и "Вольфсбург" прошли в 1/16 финала Кубка Германии
-
"Урал" обыграл "Химки" в матче РПЛ
-
"Барселона" готова арендовать Бельерина или рассмотреть вариант с обменом
-
"Манчестер Юнайтед" не стал лишать Магуайра капитанской повязки
-
Неймар подписал контракт с Puma
-
"Барселона" оказывает давление на Суареса, чтобы он быстрее покинул клуб
-
Футболисты "Спартака" поздравили Тедеско с днем рождения
-
"Фиорентина" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
"Милан" готовит предложение по хавбеку "Лилля"
-
1
"Локомотив" вернулся к кандидатуре Манджукича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14