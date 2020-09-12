"Монпелье" обыграл "Ниццу" в матче Лиги 1
В рамках 3-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" одержал победу над "Ниццей".
"Ницца" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на одно очко. "Монпелье" идет 10-м.
"Монпелье" - "Ницца" 3:1
Голы: Лаборд, 18 - 1:0, Конгре, 50 - 2:0, Конгре, 64 - 3:0, Данте, 69 - 3:1
"Монпелье": Омлин, Суке (Долли, 85), Илтон, Педру Мендеш, Ристич (Ойонго, 84), Ле Таллек, Саванье (Самбия, 68), Ферри (Шотар, 73), Конгре, Делор (Мавидиди, 85), Лаборд.
"Ницца": Бенитес, Пельмар, Аталь (Сильвестр, 89), Данте, Камара, Тюрам (Клод-Морис, 46), Ле-Мелу, Шнайдерлин, Рони Лопеш (Ндойе, 80), Дольберг, Маолида (Гуири, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13