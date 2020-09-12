"Монпелье" обыграл "Ниццу" в матче Лиги 1

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"Монпелье" обыграл "Ниццу" в матче Лиги 1

В рамках 3-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" одержал победу над "Ниццей".

"Ницца" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на одно очко. "Монпелье" идет 10-м.

"Монпелье" - "Ницца" 3:1

Голы: Лаборд, 18 - 1:0, Конгре, 50 - 2:0, Конгре, 64 - 3:0, Данте, 69 - 3:1

"Монпелье": Омлин, Суке (Долли, 85), Илтон, Педру Мендеш, Ристич (Ойонго, 84), Ле Таллек, Саванье (Самбия, 68), Ферри (Шотар, 73), Конгре, Делор (Мавидиди, 85), Лаборд.

"Ницца": Бенитес, Пельмар, Аталь (Сильвестр, 89), Данте, Камара, Тюрам (Клод-Морис, 46), Ле-Мелу, Шнайдерлин, Рони Лопеш (Ндойе, 80), Дольберг, Маолида (Гуири, 63).

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