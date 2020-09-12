"Спартак" выпустил оригинальный ролик перед дерби с ЦСКА
"Спартак" выложил ролик, в котором представил предстоящее дерби с ЦСКА.
"Красно-белые" опубликовали видео под названием "Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол!". В ролике показываются голы спартаковских футболистов в ворота ЦСКА в играх прошлых лет, а параллельно куклу с надписью "конь" протыкают иголками.
Отмечается, что это была отсылка к юмористическому шоу Footdoll, которое с лета выходит на ютуб-канале ЦСКА.
Поединок между ЦСКА и "Спартаком" пройдет завтра, 13 сентября, в 19:00 (мск).
Читайте также: ЦСКА представил превью к дерби со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|8
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