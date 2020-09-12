"Милан" выкупил Ребича у "Айнтрахта"

Форвард Анте Ребич стал полноценным игроком "Милана".

Как сообщает сайт "россонери" 26-летний хорват подписал с клубом пятилетнее соглашение. Футболист будет играть под 12-м номером.

Напомним, что в обмен на Ребича "Айнтрахт" получил права на нападающего Андре Силву.

Прошлый сезон Ребич провел в "Милане" на правах аренды. На его счету 12 голов и 4 ассиста в 30 играх.

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