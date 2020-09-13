"Ньюкасл" на выезде обыграл "Вест Хэм"

Теги ньюкасл юнайтедвест хэм юнайтед

"Ньюкасл" на выезде обыграл "Вест Хэм"

В рамках 1-го тура АПЛ "Ньюкасл" добыл выездную победу над "Вест Хэмом".

"Вест Хэм" - "Ньюкасл" 0:2

Голы: Уилсон, 56 - 0:1, Хендрик, 87 - 0:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Нобл (Ярмоленко, 67), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуэн (Фелипе Андерсон, 89), Антонио.

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Льюис, Шелви, Хэйден, Хендрик, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Кэрролл (Лонгстафф, 88), Уилсон (Альмирон, 85).

Читайте также: "Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Лидс". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов