"Ньюкасл" на выезде обыграл "Вест Хэм"
В рамках 1-го тура АПЛ "Ньюкасл" добыл выездную победу над "Вест Хэмом".
"Вест Хэм" - "Ньюкасл" 0:2
Голы: Уилсон, 56 - 0:1, Хендрик, 87 - 0:2
"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Нобл (Ярмоленко, 67), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуэн (Фелипе Андерсон, 89), Антонио.
"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Льюис, Шелви, Хэйден, Хендрик, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Кэрролл (Лонгстафф, 88), Уилсон (Альмирон, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18