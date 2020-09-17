"Манчестер Юнайтед" нашел еще одну альтернативу Санчо

Вингер "Баварии" Кингсли Коман попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает ESPN, "красные дьяволы" рассматривают игрока в качестве альтернативы Джейдону Санчо, однако футболист дортмундской "Боруссии" остается приоритетным вариантом.

Ранее сообщалось, что "МЮ" также рассматривает кандидатуры Ивана Перишича, Дугласа Косты и Гарета Бэйла.

В прошлом сезоне Коман провел 38 матчей, в которых отметился 8 голами и 6 ассистами.

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