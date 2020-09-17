Йович намерен уйти из "Реала" в аренду

Форвард "Реала" Лука Йович близок к уходу из клуба.

По сведениям Marca, 22-летний серб недоволен дефицитом игрового времени в команде, поэтому хочет уйти в аренду в другой клуб.

Отмечается, что "Реал" также заинтересован в том, чтобы Йович имел постоянную игровую практику и, вероятно, клуб удовлетворит желание игрока.

В прошлом сезоне Йович провел 27 игр, забил два гола и отдал два ассиста.

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