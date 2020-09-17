Йович намерен уйти из "Реала" в аренду
Форвард "Реала" Лука Йович близок к уходу из клуба.
По сведениям Marca, 22-летний серб недоволен дефицитом игрового времени в команде, поэтому хочет уйти в аренду в другой клуб.
Отмечается, что "Реал" также заинтересован в том, чтобы Йович имел постоянную игровую практику и, вероятно, клуб удовлетворит желание игрока.
В прошлом сезоне Йович провел 27 игр, забил два гола и отдал два ассиста.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14