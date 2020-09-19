Артета рассказал, почему Обамеянг остался в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал решение нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга остаться в клубе.

"Думаю, главная причина, по которой Обамеянг решил остаться, заключается в том, что у нас великолепная футбольная команда. Здесь работают прекрасные люди, он чувствует любовь болельщиков. Я выполнил свою часть работы, объяснил ему, чего мы пытаемся добиться, насколько он важен.

Интерес "Барселоны" и "Интера"? Мы такой же большой клуб, как и они. Клуб - это самое важное. Наши футболисты должны верить в проект", - приводит слова Артеты Sky Sports.

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