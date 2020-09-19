РФС ведет переговоры о переносе матча Швеция - Россия в Москву или на нейтральное поле

Стокгольм не сможет принять товарищескую игру между сборными Швеции и России из-за второй волны коронавируса в стране.

Как сообщает Metaratings, РФС пытается перенести матч в Москву или на нейтральное поле. В качестве нейтрального поля рассматриваются Польша, Венгрия, Греция, Кипр.

Напомним, что матч между Швецией и Россией должен состояться 8 октября. Также россиянам в октябре предстоит сыграть два матча Лиги Наций.

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