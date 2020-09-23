Восстановление тер Штегена после операции затягивается. Голкипер, скорее всего, пропустит Эль Класико
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не успевает восстановиться к намеченному сроку.
Как сообщает AS, медицинский штаб каталонцев рассчитывал, что немец успеет вернуться к игре с "Реалом", которая запланирована на 25 октября. Однако колено вратаря опухает после нагрузок, поэтому на восстановление уйдет больше времени.
Ожидается, что тер Штеген сможет вернуться на поле в середине ноября. В таком случае он пропустит шесть игр чемпионата и три матча Лиги Чемпионов.
Напомним, что тер Штеген восстанавливается после операции на колене правой ноги.
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|Команда
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|31
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|14
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|Эспаньол
|20
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