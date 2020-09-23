Восстановление тер Штегена после операции затягивается. Голкипер, скорее всего, пропустит Эль Класико

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не успевает восстановиться к намеченному сроку.

Как сообщает AS, медицинский штаб каталонцев рассчитывал, что немец успеет вернуться к игре с "Реалом", которая запланирована на 25 октября. Однако колено вратаря опухает после нагрузок, поэтому на восстановление уйдет больше времени.

Ожидается, что тер Штеген сможет вернуться на поле в середине ноября. В таком случае он пропустит шесть игр чемпионата и три матча Лиги Чемпионов.

Напомним, что тер Штеген восстанавливается после операции на колене правой ноги.

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