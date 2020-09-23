Хавбек "Спартака" отправляется в Рим на операцию

Теги спартак москвамаксим глушенковтравмы

Хавбек "Спартака" отправляется в Рим на операцию

Завтра, 24 сентября, хавбек "Спартака" Максим Глушенков полетит в Рим.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 21-летнему футболисту предстоит перенести операцию на травмированном колене. Напомним, что у него был выявлен разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Глушенков получил повреждение в игре за молодежную сборную России против Польши (0:1) в рамках квалификации к Евро-2021.

Предположительно, Глушенков пропустит около шести месяцев.

Читайте также: "Спартак" подтвердил разрыв крестообразных связок у Глушенкова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов