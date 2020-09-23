Хавбек "Спартака" отправляется в Рим на операцию

Завтра, 24 сентября, хавбек "Спартака" Максим Глушенков полетит в Рим.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 21-летнему футболисту предстоит перенести операцию на травмированном колене. Напомним, что у него был выявлен разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Глушенков получил повреждение в игре за молодежную сборную России против Польши (0:1) в рамках квалификации к Евро-2021.

Предположительно, Глушенков пропустит около шести месяцев.

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