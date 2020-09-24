"Барселона" подтвердила переход Луиса Суареса в "Атлетико"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес в ближайшее время станет игроком "Атлетико".

Каталонцы на своем официальном сайте подтвердили наличие договоренности с "матрасниками" о переходе 33-летнего уругвайца.

По условиям договора "Атлетико" выплатит "Барсе" до шести миллионов евро в виде различных бонусов. Ранее сообщалось, что мадридцы будут выплачивать 2 миллиона евро за каждый выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. За это время он провел 283 игры и забил 198 голов. В составе каталонцев игрок по четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Испании. Также он выигрывал Лигу Чемпионов.

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