Кузяев даст ответ "Локомотиву" через 5 дней

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Кузяев даст ответ "Локомотиву" через 5 дней

Будущее хавбека Далера Кузяева остается неопределенным.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", 27-летний игрок даст ответ "Локомотиву", который заинтересован в его услугах, через 5 дней.

Отмечается, что Кузяев по-прежнему хочет перебраться в Европу, но пока не имеет предложений.

Минувшим летом Кузяев покинул "Зенит" на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету один гол в 29 играх.

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