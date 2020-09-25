"Локомотив" сравнил технику Левандовски и Миранчука
"Локомотив" в инстаграме сравнил технику нападающего "Баварии" Роберта Левандовски экс-игрока команды Алексея Миранчкука.
Московский клуб опубликовал два видео: на первом показан гол Миранчука в игре против "Краснодара", а на втором - эпизод с обработкой мяча поляком в игре за Суперкубок УЕФА с "Севилей".
Видео с Левандовски "Локомотив" назвал пародией, а с Миранчуком - оригиналом.
Are you sure Lewandowski should get the Ballon d’Or?— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) September 25, 2020
Parody Original pic.twitter.com/jfTDnpLGeo
"Вы уверены, что "Золотой мяч" должен достаться Левандовски?" - подписали видео "железнодорожники".
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