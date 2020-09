"Локомотив" сравнил технику Левандовски и Миранчука

"Локомотив" в инстаграме сравнил технику нападающего "Баварии" Роберта Левандовски экс-игрока команды Алексея Миранчкука.

Московский клуб опубликовал два видео: на первом показан гол Миранчука в игре против "Краснодара", а на втором - эпизод с обработкой мяча поляком в игре за Суперкубок УЕФА с "Севилей".

Видео с Левандовски "Локомотив" назвал пародией, а с Миранчуком - оригиналом.

Are you sure Lewandowski should get the Ballon d’Or?



Parody Original pic.twitter.com/jfTDnpLGeo