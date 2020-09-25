"Уфа" объявила об аренде защитника "Ростова"

Защитник "Ростова" Константин Плиев перебрался в "Уфу".

Как сообщает твиттер клуба, футболист перешел на правах аренды с правом выкупа.

"Ростов" подписал Плиева в феврале 2018 года. За это время он провел за клуб всего шесть игр.

Отметим, что ранее Плиева отдавала в аренду в "Балтику" и "Рубин".

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