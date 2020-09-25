Переход Манджукича в "Локомотив" может сорваться из-за курса евро

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Переход Манджукича в "Локомотив" может сорваться из-за курса евро

Журналист Нобель Арустамян заявил, что у "Локомотива" возникли проблемы с подписанием Марио Манджукича.

"Ранее я писал, что Манджукич близок к переходу в "Локомотив". Стороны согласовали все детали сделки, клуб ждет игрока, его агента и подругу в Москве. Однако в завершающей стадии переговоров Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро - на уровне от 75 до 80 рублей. В момент публикации этого поста курс приближается к 91 рублю за евро.

Ход руководства "Локомотива" шокировал сторону хорвата. С фиксацией курса они категорически не согласны - что с ним творится в России в сентябре, они прекрасно видят. Все это привело к серьезной проблеме на пути к подписанию Манджукича. Учитывая статус хорвата, вряд ли он готов идти на такой компромисс", - заявил Арустамян.

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