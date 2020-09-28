Первый канал будет транслировать матч между Россией и Турцией
Игру 3-го тура групповой стадии Лиги Наций УЕФА Россия - Турция будет транслировать Первый канал.
Поединок между сборными состоится 11 октября в Москве. Начало матча запланировано на 21:40 (мск).
После двух туров Россия с 6 очками возглавляет группу 3 дивизиона В. Турция набрала одно очко и идет третьей.
Отметим, что 8 октября Россия проведет товарищеский матч с Швецией, а 14 октября встретится с Венгрией в рамках Лиги Наций.
Читайте также: Сборная России назвала состав на октябрьские сборы. | http://soccernews.ru
главное
-
Черчесов рассказал, что нужно Кокорину сделать для возвращения в сборную России
-
Ансу Фати не смог получить приз лучшему игроку матча из-за своего возраста
-
Сборная России назвала состав на октябрьские сборы
-
Французский клуб купил защитника "Енисея" за миллион рублей
-
Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
Лента новостей
-
Первый канал будет транслировать матч между Россией и Турцией
-
Кевин-Принс Боатенг перешел в клуб Берлускони
-
Никола Влашич сообщил, где он продолжит карьеру
-
"Интер" нацелился на экс-форварда "Арсенала"
-
"Ливерпуль" отдал Кариуса в аренду клубу Бундеслиги
-
Питер Крауч рассказал, кого он считает фаворитом в борьбе за "Золотую бутсу" АПЛ
-
Тьяго Силва рассказал, почему он принял решение уйти из ПСЖ
-
Девушка Роналду показала, как она занимается домашними делами в доме португальца
-
Форвард "Барселоны" Фати: "Сбылась моя детская мечта"
-
Черчесов рассказал, что нужно Кокорину сделать для возвращения в сборную России
-
Черчесов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
-
"РБ Лейпциг" объявил о трансфере Гвардиола
-
Жозе Моуринью намерен пожертвовать одним турниром в этом сезоне
-
"Зенит" сделал новое предложение по трансферу Родриго де Пауля
-
"Химки" нацелились на хавбека "Зенита"
-
ПСВ перехватил трансферную цель "Спартака"
-
Лионель Месси - самый коммерчески успешный спортсмен в 2020 году. Роналду - второй
-
В Германии сожалеют об уходе Месута Озила из сборной
-
Алессандро Дель Пьеро назвал фаворитов в борьбе за титул чемпиона Италии
-
"Барселона" придумала очередной вариант, чтобы заполучить Депая
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4