Первый канал будет транслировать матч между Россией и Турцией

Игру 3-го тура групповой стадии Лиги Наций УЕФА Россия - Турция будет транслировать Первый канал.

Поединок между сборными состоится 11 октября в Москве. Начало матча запланировано на 21:40 (мск).

После двух туров Россия с 6 очками возглавляет группу 3 дивизиона В. Турция набрала одно очко и идет третьей.

Отметим, что 8 октября Россия проведет товарищеский матч с Швецией, а 14 октября встретится с Венгрией в рамках Лиги Наций.

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