Глушаков продолжит карьеру в "Химках"
Хавбек Денис Глушаков продолжит карьеру в "Химках".
По сведениям телеграм-канала Sport_inside, 33-летний игрок уже заключил контракт с клубом. Официально о переходе будет объявлено на этой неделе.
Как сообщает "Чемпионат", Глушаков находился сегодня на матче "Химок" против "Динамо" (1:0).
Глушаков известен по своим выступлениям за "Локомотив", "Спартак" и "Ахмат".
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