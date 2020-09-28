Глушаков продолжит карьеру в "Химках"

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Глушаков продолжит карьеру в "Химках"

Хавбек Денис Глушаков продолжит карьеру в "Химках".

По сведениям телеграм-канала Sport_inside, 33-летний игрок уже заключил контракт с клубом. Официально о переходе будет объявлено на этой неделе.

Как сообщает "Чемпионат", Глушаков находился сегодня на матче "Химок" против "Динамо" (1:0).

Глушаков известен по своим выступлениям за "Локомотив", "Спартак" и "Ахмат".

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