Иммобиле стал лучшим игроком прошлого сезона Серии А по версии Transfermarkt, опередив Роналду менее чем на процент

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Иммобиле стал лучшим игроком прошлого сезона Серии А по версии Transfermarkt, опередив Роналду менее чем на процент

Transfermarkt опубликовал результаты голосования за лучшего футболиста Серии А в сезоне-2019/20.

Возглавил рейтинг нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, за которого проголосовали 29,08 процента опрошенных. На втором месте с минимальным отставанием расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (28,11%).

В топ-5 также вошли Софьян Амрабат ("Верона", 15,96%), Пауло Дибала ("Ювентус", 4,87%) и Ромелу Лукаку ("Интер", 3,44%).

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