"Зенит" не интересуется Семеновым
"Зенит" не собирается подписывать защитника "Ахмата" Андрея Семенова.
Как сообщает Bobsoccer, питерскому клубу нужен защитник с российским паспортом, однако Семенов не входит в их шорт-лист.
Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. Его контракт с клубом действует до 2022 года.
В текущем сезоне Семенов провел 8 матчей.
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|22
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|22
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|Ростов
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|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
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|Сочи
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|Уфа
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|27
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|Урал
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|12
|Тамбов
|22
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|13
|Ахмат
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