"Зенит" не интересуется Семеновым

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"Зенит" не интересуется Семеновым

"Зенит" не собирается подписывать защитника "Ахмата" Андрея Семенова.

Как сообщает Bobsoccer, питерскому клубу нужен защитник с российским паспортом, однако Семенов не входит в их шорт-лист.

Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. Его контракт с клубом действует до 2022 года.

В текущем сезоне Семенов провел 8 матчей.

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