"Ростов" назвал "Вест Хэму" стоимость Хаджикадунича

Теги вест хэм юнайтедростовденнис хаджикадуничтрансферы

"Ростов" назвал "Вест Хэму" стоимость Хаджикадунича

Хавбек "Ростова" Деннис Хаджикадунич может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Inside Futbol, в услугах 22-летнего шведа заинтересован "Вест Хэм".

Отмечается, что "Ростов" готов продать футболиста за 5 миллионов евро.

Хаджикадунич выступает за "Ростов" с 2018 года. За это время он провел 40 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

Читайте также: "Ростов" отказал "Дженоа" в покупке Шомуродова. Итальянский клуб предложил 9 млн евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ

РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов