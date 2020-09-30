"Ростов" назвал "Вест Хэму" стоимость Хаджикадунича

Хавбек "Ростова" Деннис Хаджикадунич может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Inside Futbol, в услугах 22-летнего шведа заинтересован "Вест Хэм".

Отмечается, что "Ростов" готов продать футболиста за 5 миллионов евро.

Хаджикадунич выступает за "Ростов" с 2018 года. За это время он провел 40 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

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