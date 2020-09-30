Два немецких клуба поборются за нападающего "Динамо" Филиппа

Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп может покинуть клуб.

По сведениям Kicker, в услугах 26-летнего немца заинтересованы "Вольфсбург" и "Штутгарт".

Отмечается, что "Вольфсбург" не намерен платить за игрока 20 миллионов евро, именно за такую сумму "Динамо" приобрел футболиста у "Боруссии". Кроме того, Филипп ради возвращения в Бунделсигу согласен пойти на понижение зарплаты.

В составе "Динамо" Филипп провел 29 игр, забил 9 голов и отдал один ассист.

Читайте также: "Динамо" ведет переговоры по трансферу защитника сборной России. | http://soccernews.ru