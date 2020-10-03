Фанаты "Спартака" вывесили новый баннер с костями во время игры с "Зенитом"

Фанаты "Спартака" во время игры с "Зенитом" вывесили новый баннер.

"Пришло время отдать концы", - гласит надпись на баннере. На баннере также нарисована кисть скелета, держащего в руке черный круг с изображением черепа и костей.

До матча "Зенит" и "Спартак" лидировали в РПЛ, имея по 20 очков.

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