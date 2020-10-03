У двух игроков "Наполи" выявили коронавирус накануне матча с "Ювентусом"

Теги наполикоронавируспётр зелинскиэлиф элмасювентус

У двух игроков "Наполи" выявили коронавирус накануне матча с "Ювентусом"

"Наполи" сообщил о новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщает твиттер клуба, вчера положительный тест сдал хавбек команды Петр Зелински, а сегодня заболевание было обнаружено у Элифа Элмаса.

Отметим, что завтра, 4 октября, "Наполи" ожидает матч против "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.

Ранее министерство здравоохранения Италии настаивало на приостановке Серии А.

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