"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Кавани

Форвард Эдинсон Кавани близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" практически завершил сделку по Кавани. Уругваец подпишет с клубом контракт до 2022 года. Агенты запросили 10 миллионов евро гонорара. Руководство "МЮ" считает футболиста "прекрасной возможностью". Презентация ожидается в ближайшее время", - сообщил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что минувшим летом у Кавани истек контракт с ПСЖ и с тех пор он является свободным агентом.

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