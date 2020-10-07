"Златан сказал, что если я еще раз такое сделаю, то он мне голову оторвет": Макси Лопес рассказал историю про Ибрагимовича

Экс-игрок "Милана" Макси Лопес рассказал историю, связанную со Златаном Ибрагимовичем.

"У нас был матч с "Пармой". Я получил мяч, развернулся, нашел Ибрагимовича и сделал ему передачу. Он не шелохнулся, просто смотрел на мяч. Потом Златан повернулся ко мне и заорал со злобным лицом, что он ждал пас в ноги.

Я сказал ему, что если бы он сделал движение, то смог бы забить. Выражение его лица было бесценным. А он же двухметровый, знает карате. Матч завершился, мы победили, и я думал, что он что-то мне выскажет, однако он ничего не сказал.

Через неделю он захотел поговорить. Он сказал, что ему нравятся аргентинцы, так как у них есть характер, в отличие от бразильцев. Он сказал, что если я еще раз такое сделаю, то он мне голову оторвет", - приводит слова Лопеса TyC Sports.

Отметим, что оба футболиста вместе играли за "россонери" в сезоне 2011/12.

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