"Манчестер Юнайтед" пытался перехватить Кьезу у "Ювентуса"

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"Манчестер Юнайтед" пытался перехватить Кьезу у "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" пытался заполучить вингера "Фиорентины" Федерико Кьезу.

По сведениям ESPN, "красные дьяволы" хотели подписать футболиста в минувшее трансферное окно. Однако Кьеза предпочел остаться в Италии.

Напомним, что в итоге "Ювентус" арендовал Кьезу на два года с обязательством выкупа за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Кьеза провел за "фиалок" три матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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