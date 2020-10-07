Невеста Роналду и жена Икарди пришли на показ мод в Париже в похожих нарядах

Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес и супруга нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара были замечены на Парижском показе мод.

Как сообщает The Sun, обе девушки появились на красной дорожке в похожих нарядах от Louis Vuitton.

Отмечается, что стоимость плаща Джорджины составляет 4900 евро. Также внимание фотокамер привлекло огромное кольцо на ее безымянном пальце.

Жена аргентинца также была в наряде от Louis Vuitton, со специально подобранной сумочкой.

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